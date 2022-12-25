Баку уличил МИД Армении в лицемерии

25 дек. 18:55

Баку решительно отвергает необоснованное заявление МИД Армении от 24 декабря, которое искажает взгляды, озвученные президентом Азербайджана в ходе его встречи с Общиной Западного Азербайджана, говорится в заявлении МИД АР.

В ведомстве пояснили, что утверждение армянского МИД о якобы незаинтересованности Азербайджана в мире и стабильности в регионе и нарушениях международного права представляет собой не что иное, как лицемерие.

"Хотим напомнить армянской стороне, что, несмотря на то, что территории Азербайджана в течение 30 лет были оккупированы Арменией, с наших территорий были изгнаны сотни тысяч человек, и совершены массовые убийства, на протяжении 25 лет азербайджанская сторона оставалась приверженной переговорному процессу для мирного урегулирования конфликта с Арменией. Несмотря на полную победу в 44-дневной Отечественной войне и освобождение территорий от оккупации, именно азербайджанская сторона предложила подписать мирный договор с Арменией", - отметили в МИД Азербайджана.

В министерстве пояснили, что настолько же необоснованно мнение о том, что Азербайджан якобы нарушает Пражское и Сочинское соглашения, ставит препятствия мирному процессу. "Отметим, что несмотря на договоренность обсуждать и решать все проблемные вопросы в Пражском и Сочинском соглашениях на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, армянская сторона не только не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану, но и, как видно из ситуации вокруг Лачинской дороги, продолжает свои вмешательства против суверенитета Азербайджана", - указано в сообщении.

В ведомстве уточнил, что выдвижение армянской стороной условий, препятствовавших встрече лидеров в Брюсселе в декабре, включая отказ министра иностранных дел от московской встречи 23 декабря, наглядно демонстрирует, кто препятствует мирному процессу.

В МИД заявили и об удивлении, которое вызвано тем фактом, что занятие азербайджанской стороной более выгодных позиций в направлении недемаркированной границы с РА воспринимается как оккупация Азербайджаном территории Армении. "Так, с учетом факта оккупации Арменией в течение 30 лет территорий Азербайджана, продолжение оккупации восьми международно признанных сел Азербайджана и размещение своих военных позиций по многим направлениям в пределах суверенных территорий Азербайджана, еще раз демонстрирует, что нет никаких оснований утверждать, что какая-либо позиция на указанной территории раньше принадлежала Армении", - указано в заявлении.

В министерстве пояснили, что оценка суждений о том, что ряд территорий нынешней Армении - это исторические земли Азербайджана, как территориальной претензии к Армении, а также обвинение Азербайджана в этнических чистках - это лицемерие. Кроме того, это доказывает, что Армения не знакома с историческими фактами, сообщили в МИД.

В ведомстве указали, что переселение армянского народа на Южный Кавказ в течение последних двухсот лет, как и притеснение азербайджанцев на их исторических землях, - это исторический факт.

"В результате этого поэтапного плана азербайджанцы были изгнаны с территории, ныне именуемой Арменией, - с их исконных исторических земель, где они проживали тысячи лет, и подвергались массовым убийствам и погромам, были разрушены тысячи исторических и культурных памятников и населенные пункты, принадлежавшие нашему народу, изменены названия более 2000 топонимов. Только за 1948-1953 годы около 150 тыс азербайджанцев были насильственно и массово депортированы со своих исторических земель на территории нынешней Армении. Кроме того, в 1988-1991 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с их исторических и этнических земель, в результате которой более 200 тыс азербайджанцев стали беженцами из Армении. Помимо всего этого, в ходе почти 30-летней оккупации международно признанных территорий Азербайджана армянская сторона провела политику этнической чистки в отношении более 700 тыс азербайджанцев, зверски убив за одну ночь 613 человек только в Ходжалы", - напомнили в министерстве.

Говоря о призывах к восстановлению проезда по Лачинской дороге, в Баку предположили, что армянская сторона обеспокоена тем, что протесты на Лачинской дороге против незаконной экономической деятельности мешают снабжению ВС Армении, еще не выведенных с территории Азербайджана, что противоречит четвертому пункту трехсторонней декларации, а также военным провокациям, таким как перевозка мин по Лачинской дороге, вопреки пункту 6 декларации.

"Отметим, что утверждения о том, что протесты на дороге в Лачин представляют угрозу гуманитарного кризиса и что армяне якобы находятся в блокаде, не имеют под собой никаких оснований. Режим движения граждан, транспортных средств и грузов по дороге остается без изменений. На видеокадрах видно беспрепятственное прохождение различных видов транспорта, в том числе машин скорой помощи и колонн с гуманитарной помощью. Кроме того, отсутствуют препятствия для поставок товаров для пользование местных жителей или оказания необходимых медицинских услуг. Правительство Азербайджана также заявило, что готово оперативно решить все гуманитарные проблемы, с которыми могут столкнуться армянские жители", - подчеркнули в МИД Азербайджана.

"Мы еще раз заявляем, что продолжающаяся деструктивная деятельность Армении вопреки своим обязательствам и намерениям

Азербайджана установить мир и безопасность в регионе и инициативам по мироустройству, заявления и действия против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана не служат восстановлению мира в регионе. Азербайджан продолжит соответствующие меры миростроительства на основании, предоставленном ему международным правом", - заверили в министерстве.