В Грузии определились с работой Антикоррупционного бюро

25 дек. 18:38

Поправки в закон "О борьбе с коррупцией", предполагающие создание в Грузии Антикоррупционного бюро, вступили в силу, однако само бюро заработает 1 сентября 2023 года, когда будут созданы надлежащие условия для его деятельности.

Антикоррупционное бюро будет подотчетно парламенту Грузии и межведомственному антикоррупционному совету, а его основной задачей станет содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии, и координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц, передает Sputnik Грузия.

Руководителя Антикоррупционного бюро на шесть лет будет назначать премьер-министр Грузии, а кандидата на эту должность выберет специальная конкурсная комиссия, в состав которой, помимо представителей правительства и парламента, войдут заместитель главы Верховного суда, заместитель Генерального прокурора, Народный защитник и представитель НПО, которого выберет омбудсмен.

Для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, в состав которого будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые. Он будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро.