Власти создадут три сквера в Табасаранском районе Дагестана в будущем году

25 дек. 18:34

Три сквера будут созданы в Табасаранском районе Дагестана в будущем году по проекту "Формирование комфортной городской среды", рассказали в пресс-службе районной администрации.

"На 2023 год в селах Табасаранского района - Тинит, Тураг и Хучни - намечено возведение трех скверов в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды", - приводит слова ее представителя ТАСС.

Чиновник уточнил, что в уходящем году благодаря проекту скверы были открыты в селах Ерси, Гюхряг и Хапиль.

Замглавы Табасаранского района Рамис Османов пояснил, что развитие досуговой инфраструктуры - один из приоритетов муниципальных властей. Он заверил, что скверы будут поддерживаться в хорошем состоянии.