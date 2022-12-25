Победители конкурса чтецов Корана выиграли путевки в хадж в Карачаево-Черкесии

25 дек. 18:22

Двое жителей Карачаево-Черкесии выиграли республиканский конкурс чтецов Корана, они получили путевки в хадж, рассказал первый замминистра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.

"В этом году финальный этап Карачаево-Черкесского республиканского конкурса "Лучший чтец Священного Корана" прошел в недавно открывшейся Соборной мечети в Черкесске. В конкурсе приняли участие более 30 лучших чтецов со всех городов и районов КЧР", - цитирует его ТАСС.

Хубиев уточнил, что лучшим из профессиональных чтецов был признан Али Алиев из Зеленчуского района, в возрастных группах первое место путем жеребьевки занял Ахмат Биджиев из Черкесска.

Оба они получили в награду от главы КЧР Рашида Темрезова путевки в хадж.

Отметим, что участники изначально были разделены на пять возрастных категорий, особо проходила группа профессиональных чтецов. Самому молодому участнику исполнилось 10 лет, самому возрастному было 83 года.

В каждой группе выбрали три призовых места, победители получили по 50 тыс рублей, те, кто занял второе место, - 30 тыс рублей, занявшие третью строчку были награждены 20 тыс рублей.

Все участники получили памятные подарки и призы в размере 10 тыс рублей.