Победители конкурса чтецов Корана выиграли путевки в хадж в Карачаево-Черкесии

Двое жителей Карачаево-Черкесии выиграли республиканский конкурс чтецов Корана, они получили путевки в хадж, рассказал первый замминистра КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислам Хубиев.
"В этом году финальный этап Карачаево-Черкесского республиканского конкурса "Лучший чтец Священного Корана" прошел в недавно открывшейся Соборной мечети в Черкесске. В конкурсе приняли участие более 30 лучших чтецов со всех городов и районов КЧР", - цитирует его ТАСС.
Хубиев уточнил, что лучшим из профессиональных чтецов был признан Али Алиев из Зеленчуского района, в возрастных группах первое место путем жеребьевки занял Ахмат Биджиев из Черкесска.
Оба они получили в награду от главы КЧР Рашида Темрезова путевки в хадж.
Отметим, что участники изначально были разделены на пять возрастных категорий, особо проходила группа профессиональных чтецов. Самому молодому участнику исполнилось 10 лет, самому возрастному было 83 года.
В каждой группе выбрали три призовых места, победители получили по 50 тыс рублей, те, кто занял второе место, - 30 тыс рублей, занявшие третью строчку были награждены 20 тыс рублей.
Все участники получили памятные подарки и призы в размере 10 тыс рублей.