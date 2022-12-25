"Жигули" с пожилым водителем врезались в домик на трассе в Лорийской области, есть раненые

25 дек. 17:49

Два человека получили травмы в аварии на дороге Ванадзор-Степанаван (Лорийская область), об этом рассказали в пресс-службе МЧС Армении.

Сегодня примерно в 14:20 в ведомство поступил сигнал о ДТП с пострадавшими на дороге Степанаван-Ванадзор, рядом с селом Гаргар.

Оказалось, что на 15-м километре этой дороги машина ВАЗ-2106 с водителем 1934 г.р.)съехала с дороги и врезалась в незаселенный домик.

Пострадали водитель и пассажир (1937 г.р.). На скорой они были доставлены в медцентр Степанавана, их состояние оценивается как средней тяжести.