В Персидском заливе развивают финансовые технологии

Рост технологического прогресса в Персидском заливе коснулся всех секторов, а финансовые технологии стали визитной карточкой инноваций. Сектор финансовых технологий стал одной из самых важных отраслей в мире, привлекая внимание предпринимателей, инвесторов и правительств. Как отмечает Arab News, каждый год в отрасли наблюдается беспрецедентный рост за счет удвоения количества инвестиций и игроков, участвующих в этом секторе. В этом году стартапы в регионе стали получать миллионное финансирование, появились инновационные программы для масс и стратегии развития на национальном уровне.

Саудовская Аравия - одна из самых активных стран в плане поддержки финансовых технологий. Страна определила свои цели в области финансовых технологий, чтобы позиционировать себя в качестве регионального центра финтеха в соответствии с программой "Видение Саудовской Аравии 2030". Она уже на полпути к этому после того, как кабинет министров утвердил Программу развития финансового сектора, которая призвана изменить всю отрасль страны.

"Развитие финансовых технологий обеспечит глобальную связь экономики Саудовской Аравии с широким спектром международных финансовых продуктов и услуг, предлагаемых компаниями и которыми пользуются граждане", - говорится в плане развития. Стратегия направлена на увеличение количества финтех-компаний в королевстве до 525, создание 18 тысяч рабочих мест, увеличение вклада сектора в валовой внутренний продукт до 3,5 млрд долларов и увеличение венчурных инвестиций до 3,2 млрд долларов к 2030 году.

Цели королевства становятся реальностью, так как в плане также указывается запуск программы открытого банковского обслуживания в этом секторе к 2023 году. Центральный банк Саудовской Аравии, также известный как SAMA, выпустил нормативную базу для открытого банкинга, объявив, что все банки и финансовые учреждения в королевстве будут готовы запустить ее в первом квартале 2023 года. Открытое банковское обслуживание позволяет сторонним разработчикам связывать приложения и услуги с финансовыми учреждениями путем обеспечения прозрачности данных.

В этом году регулируемая среда SAMA лицензировала более дюжины финтех-компаний, и более 80 все еще находятся в стадии разработки. В феврале страна также лицензировала D360 Bank, свой третий цифровой банк, что еще больше ускорило цифровую трансформацию королевства. Финтех инициатива Центрального банка Саудовской Аравии также сыграла важную роль в преобразовании экосистемы, запустив множество инновационных программ и акселераторов.

Согласно годовому отчету Fintech Saudi за 2022 год, число финтех-компаний в Королевстве увеличилось на 79% по сравнению с прошлым годом, в настоящее время их 147, что всего на три цифры ниже целевого показателя в 150, установленного планом развития. "Этот год стал знаменательным для развития индустрии финансовых технологий в королевстве после запуска стратегии финансовых технологий, которая сделает Саудовскую Аравию глобальным центром финансовых технологий", - заявил Незар Альхайдар, директор Fintech Saudi. Более того, финтех-компании в инфраструктурном сегменте выросли на 600% по мере того, как Королевство готовится к запуску открытого банковского обслуживания.

Переход к действию

Компании также установили рекорд по финансированию в 2022 году, собрав около 400 миллионов долларов, что на 11% больше, чем годом ранее, за счет 20 сделок по финансированию стартапов из Саудовской Аравии. Два крупнейших раунда финансирования в регионе в этом году включали в себя привлечение стартапом Tamara 100 миллионов долларов в августе и 170 миллионов долларов от Foodics в апреле. Региональные игроки признали усилия королевства по мере того, как финтех-компании открывают офисы и выходят на рынок.

Финтех-компании ОАЭ YAP, Qashio, Pyypl и baraka объявили о планах выхода на рынок Саудовской Аравии в 2022 году. "Королевство приняло ведущие мировые стандарты для инвестирования в акционерный капитал, и мы надеемся стать долгосрочным партнером для инвесторов здесь в будущем", - говорит Ферас Джалбут, генеральный директор и основатель baraka.

Tarabut Gateway также расширила присутствие в Саудовской Аравии, открыв офис и наняв местную команду. Индийская компания M2P, предоставляющая услуги в области финансовых технологий, также направила свои усилия по региональному расширению на поддержку финансовых учреждений Саудовской Аравии.

В этом году финтех-компании Zywa и FOO привлекли средства для расширения своего выхода на рынок Саудовской Аравии, а египетская ValU вышла на рынок благодаря местному партнерству с Alhokair. Эти компании стремились обеспечить экономическую и цифровую трансформацию в Саудовской Аравии в поддержку программы "Видение 2030".

Соучредитель финтех-компании FlapKap, сообщил о планах компании по выходу на саудовский рынок, что королевство предоставляет в 10 раз больше потенциала для роста по сравнению с Египтом и в 5 раз - по сравнению с ОАЭ. Основатель финтех-компании HyperPay из Иордании Муханнад Эбвини заявил: "Саудовская Аравия теперь готова принять цифровые платежи. И именно поэтому они намного опережают всех в регионе". Другие компании, такие как Paymob из Египта и Pemo из ОАЭ, объявили о своих планах по официальному запуску в королевстве к 2023 году. "Мы невероятно рады и очень воодушевлены замечательными усилиями, которые Саудовская Аравия продемонстрировала для развития сектора финансовых технологий", - сказал Arab News генеральный директор и основатель Pemo Айхам Горани.

Кроме того, глобальные гиганты Visa и Mastercard заявили, что Саудовская Аравия стала свидетелем одной из самых больших кривых цифровой трансформации в истории, с более чем 90% уровнем проникновения цифровых платежей. Международное признание стало важной этапом для королевства, поскольку все больше финтех игроков выходят на рынок, чтобы стать частью исторического перехода.

К концу года финтех сектор Саудовской Аравии все еще "разогревается" планами по обеспечению финансовой грамотности и технологического прогресса для своего населения в соответствии с программой "Видение 2030".