Ильхам Алиев утвердил новый состав межправкомиссии по сотрудничеству с Дагестаном

25 дек. 16:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственных комиссий по сотрудничеству с Дагестаном и Татарстаном - глава государства подписал соответствующие распоряжения.

Сопредседателем комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству с Республикой Дагестан стал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Сопредседателем совместной межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Татарстаном назначен министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.