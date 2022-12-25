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Ильхам Алиев утвердил новый состав межправкомиссии по сотрудничеству с Дагестаном

Ильхам Алиев утвердил новый состав межправкомиссии по сотрудничеству с Дагестаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав межправительственных комиссий по сотрудничеству с Дагестаном и Татарстаном - глава государства подписал соответствующие распоряжения.

Сопредседателем комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству с Республикой Дагестан стал вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев.

Сопредседателем совместной межправкомиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству с Татарстаном назначен министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

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