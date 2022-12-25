Киносезон-2022: неочевидные итоги

Российский кинорынок переживает сложные времена. Ограничения периода пандемии сменились в конце февраля уходом из отечественных кинотеатров Disney, Sony, Warner Bros., Universal и Paramount. В ноябре доля сборов, полученных от проката российских фильмов впервые за долгие годы превысила показатель 50% (для сравнения – в 2018-2019 годах доля зарубежных фильмов в общих сборах наших кинотеатров составляла 75-80%). Госдума и профильные ведомства отреагировали на бойкот обещаниями помочь российскому кинематографу стать еще сильнее и круче, поговаривали о введении принудительного лицензирования зарубежных фильмов. Но насколько качественным и успешным оказалось импортозамещение в кинопрокате?

На момент демарша западных компаний мнения российских экспертов разделились. Некоторые аналитики прогнозировали массовое закрытие кинотеатров, поскольку голливудские блокбастеры делали основную кассу в Москве и регионах, а российские фильмы в этом отношении не настолько конкурентоспособны. Оптимисты указывали на итоги 2021 года, когда "Последний богатырь: корень зла" и "Конек-Горбунок" вполне себе поборолись за кассу с очередной перезагрузкой "Человека-паука" и "Веном-2".

В результате, как всегда, истина оказалась посередине, но ближе к оценкам пессимистов. Лидером проката-2022 со стороны отечественного кино стал очередной "Последний богатырь: Посланник тьмы" (более 7 млн зрителей), амбициозный блокбастер по произведению Алексея Иванова "Сердце Пармы" несколько недотянул до ожидаемых прокатных результатов, уступив "Анчартед: на картах не значится" с Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом (вышел в российский прокат 10 февраля).

Лидеры мирового проката – "Топ Ган: Мэвирик", "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", "Бэтмен", "Парк Юрского периода: Господство", а также один из самых успешных фильмов на киноплощадках СНГ "Черная Пантера: Ваканда навсегда" в России не прокатывались.

На этом фоне не стоит удивляться, что совокупные сборы российских кинотеатров упали почти в два раза. Как отметил Иван Кудрявцев, директор по телеканалам АО "Цифровое телевидение", кассовые сборы за 2022 год не превысили 21 млрд рублей, а падение по числу проданных билетов ощущается еще рельефнее: в этом году всего было продано около 73 млн штук, тогда как в 2021-м — 147,5 млн штук.

А вот относительно закрытия кинотеатров пессимисты, пожалуй, погорячились. По состоянию на вторую половину октября в России приостановило деятельность 277 кинотеатров из 2136 (11,5%). При этом лишь 43 площадки закрылись полностью. Такие цифры осенью озвучил глава департамента кинематографии министерства культуры Дмитрий Давиденко.

Однако вопрос, а что именно предполагается прокатывать на имеющихся площадях в 2023-2025 годах, по-прежнему остается. Вероятнее всего, западные блокбастеры мы так и не увидим, "Последний богатырь" и набившие оскомину "Елки" с "Иваном Царевичем" всю кассу не обеспечат, а короткий метр и независимое кино работают на узкую, строго определенную категорию зрителей.

Что на этом фоне мы имеем с качеством кинопродукции? 2022 год прошел под знаком кино исторического, патриотического, спортивного и детско-юношеского. Т.е. все как обычно, только комедийный жанр несколько просел – время такое, не до смеха.

Самое простое дело – определить два худших российских фильма года. Это "Ботан и супербаба" с Романом Поповым и пранк-комедия "Доктор Свисток" Араика Оганесяна. История про администратора клиники пластической хирургии родом из Дагомыса, выдававшего китайские импланты за продукцию высшего качества – готовый материал для Badcomedian. Рейтинг 1,8 лучше всего свидетельствует о качестве данного продукта.

Сложнее с хорошим кино. Самый ожидаемый российский фильм года оставил крайне противоречивое впечатление. На мой взгляд, "Сердце Пармы" безусловный шаг вперед в кино осмыслении творчества Алексея Иванова (особенно если сравнивать с ужасным "Тоболом"), но хаотичный сценарий (а сценаристов было аж трое, плюс литературная первооснова) не позволяет до конца проникнуться замыслом режиссера. Понятно почему - снимали под сериальный формат, а потом резали под полный метр, как это было и с "Викингом". В результате получилось, что смешались в кучу кони, люди. Теперь в запасе у киноделов осталось только "Золото бунта".

Мой фильм года родом из Индии - Rise Roar Revolt (RRR), который собрал в России жалкие 35 тыс. дол., но стал культовым в считанные месяцы и покорил сердца критиков. "Рядом ревет революция" - трехчасовое пиршество для глаз, повествующее о формировании индийского национально-освободительного движения против британского владычества. Снят, кстати, в честь памятной даты - в преддверии государственного праздника Индии - Дня независимости. 75 лет назад, в 1947 году Индия получила независимость. Те, кто не видел это чудесное зрелище, представьте себе, что в России сняли кино об организации "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" в стиле кун-фу и с индийскими танцами. Как такое не полюбить?

Будем надеяться на лучшие времена, верить в отечественное кино. Читателей "Вестника Кавказа" с наступающим Новым 2023 годом.