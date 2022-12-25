Супруга Пашиняна призвала сепаратистов не прятаться за спины детей

25 дек. 16:21

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян призвала фейковый режим, созданный Ереваном на территории Азербайджана, прекратить прятаться за спинами детей, 18-20 летних солдат. Такой пост она опубликовала на своей странице в социальной сети.

"Взрослые заставляют детей стоять перед елкой с плакатами в руках, заучивать душераздирающие тексты, снимают на видео, с их участием организовывают акции", - пояснила жена главы правительства.

По ее словам, эти фото и видео распространяются по всему миру с целью вызвать жалость, а также помешать акции азербайджанских экоактивистов у Лачинской дороги.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что представителей армянского населения Карабаха, не пришедших на митинг в Ханкенди, увольняют с работы.