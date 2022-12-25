Новак: ремонт "Северных потоков" технически возможен, но…

25 дек. 15:58

Техническая возможность ремонта "Северных потоков" сохраняется, но на это нужны деньги и время, - сообщил вице-премьер России Александр Новак.

"Специалисты, которые занимаются такими вопросами, говорят, что технические возможности есть, но это требует времени и денег. Пока расследование не закончено, сложно сказать, когда будет восстановлена эта инфраструктура и сколько это будет стоить", - рассказал он, передает ТАСС.

Пока же операторы газопроводов - Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG - не допускаются к информации, которую компетентные органы европейских стран получают в ходе расследования, - добавил Новак.