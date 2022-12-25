Дорога Ханкенди-Лачин открыта для автомобилей

25 дек. 15:43

На Лачинской дороге, проходящей через Шушу, 14-й день проходит мирная акция азербайджанских эко-активистов против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе. Несмотря на проведение демонстрации, дорога Ханкенди-Лачин открыта для гуманитарных целей.

Сегодня двое серьезно больных армян в сопровождении автомобилей Международного Красного Креста были доставлены из Ханкенди в Армению для лечения; еще три машины снабжения военного контингента РФ также беспрепятственно проехали из Лачина в Ханкенди, - сообщает İctimai TV.