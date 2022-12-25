Песков: Алиева и Пашиняна ожидают на саммите СНГ в Петербурге

25 дек. 15:29

В России ожидают, что на неформальном саммите СНГ в Петербурге будут присутствовать президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, однако трехсторонняя встреча с участием представителей России не планируется, - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да. Алиев и Пашинян ожидаются. Но трехсторонняя встреча не планируется", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Напомним, лидеры стран СНГ соберутся на неформальный саммит в Санкт-Петербурге завтра, саммит пройдет 26-27 декабря.