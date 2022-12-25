Азербайджан и Узбекистан готовят пять крупных совместных проектов

25 дек. 15:07

Баку и Ташкент прорабатывают финансово-технические аспекты реализации пяти крупных проектов на сумму свыше $700 млн, - сообщает министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Накануне министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, подчеркнув, что в 2021 году объемы двустороннего товарооборота между двумя странами увеличились на 42%, а с начала текущего года еще на 52%.

"В качестве одного из приоритетных направлений сотрудничества рассмотрено взаимодействие в сфере промышленной кооперации и инвестиционного партнерства. Выражена взаимная заинтересованность в ускорении совместной работы над созданием Узбекско-Азербайджанского инвестиционного фонда, а также проработке финансово-технических аспектов пяти крупных проектов на сумму свыше $700 млн. Достигнута договоренность о создании рабочей группы по координации взаимодействия в данных направлениях", – говорится в сообщении ведомства, передает Sputnik Узбекистан.

Отдельное внимание участники встречи акцентировали на мерах по дальнейшему расширению совместных предприятий, в том числе, по производству автомобилей, выпуску ювелирных изделий и продукции легкой промышленности.

"Также стороны обсудили меры по развитию партнерства в транспортно-логистической сфере и согласовали организационные аспекты проведения первого заседания смешанной комиссии по международному автомобильному сообщению для кратного увеличения объемов перевозки грузов, в том числе товаров первой необходимости через территории обеих стран. В данном контексте также отмечена перспективность принятия совместных мер по развитию транспортной инфраструктуры", – указали в узбекском ведомстве.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании по созданию Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда, который внесет вклад в дальнейшее укрепление и расширение двухстороннего экономического сотрудничества и развитие промышленной кооперации.