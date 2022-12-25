В Армении готовят новый закон о туризме

25 дек. 14:57

Армения нуждается в новом законе по туризму, иначе страна не сможет противостоять существующим вызовам и повысить уровень и качество сферы и предлагаемых ею услуг, - заявил председатель Федерации туризма Армении Мехак Апресян.

Комитет по туризму разработал новый закон "О туризме и туристской деятельности" и представил его на рассмотрение в правительство. По предварительным данным, вопрос будет рассмотрен уже в 2023 году.

"Это долгожданная инициатива, мы неоднократно говорили о ее необходимости, и достаточно долгое время лоббировали вопрос разработки и принятия нового закона", - рассказал Апресян, передает Sputnik Армения.

Новый закон должен упорядочить работу гидов, туроператоров, гостиниц, в него включат пункты, которые позволят сфере справиться с вызовами и отвечать нынешним потребностям.

Закон также должен урегулировать сферу аренды жилья для туристов. Должно быть, четкое разграничение между теми, кто сдает квартиры посуточно и теми, кто заключает долгосрочные контракты.

Туристическая сфера Армении постепенно восстанавливается: в уходящем году увеличились потоки из России, Грузии, Ирана, США и Германии. В то же время рост был достигнут только за счет индивидуальных посещений. А вот организованный туризм в Армению все еще недостаточно развит, а именно он является важнейшим направлением сферы.