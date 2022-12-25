СМИ: Минобороны Турции обсуждает с Россией открытие неба Сирии

25 дек. 14:44

Турция проводит переговоры с РФ об использовании воздушного пространства северной Сирии для активизации операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), - сообщил сегодня министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

"Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция - Россия - Сирия. Когда переговоры достигают определенной стадии, мы делимся ими с прессой. Мы продолжаем наши разговоры и диалоги", - приводит слова Акара газета Aydiinlik, передает РИА Новости.

Напомним, с 20 ноября Турция проводит воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране РПК на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная.