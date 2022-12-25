В Грузии празднуют 45-летие интронизации Католикоса-Патриарха

25 дек. 14:29

В Грузии в Кафедральном соборе Святой Троицы Самеба сегодня прошла праздничная литургия в честь 45-летия со дня интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.

Мероприятие прошло в ограниченном виде, на нем отсутствовали главы церквей, их представителей или светских лиц. Илия II был избран Католикосом-Патриархом 23 декабря 1977 года, а его интронизация состоялась ровно 45 лет назад - 25 декабря 1977 года, - сообщает Sputnik Грузия.

При Илие II в Грузии произошло масштабное возрождение православия - за последние несколько десятков лет количество епархий в Грузии было увеличено до 42, в 1977 году в Грузии было лишь 48 действующих храмов, сейчас их около 1 000.

При Илие II были открыты новые духовные учебные заведения, в том числе Тбилисская и Гелатская духовные академии, а в Тбилиси возвели самый большой храм в стране – Патриарший собор Святой Троицы.