Пассажиров аварийно севшего в Баку лайнера вывезет в Лондон другой борт (ВИДЕО)

25 дек. 14:17

В Международном аэропорту Баку Гейдар Алиев сегодня совершил посадку Airbus 380 авиакомпании Qantas Airways, который доставит в Лондон пассажиров самолета, следовавшего по рейсу Сингапур-Лондон, который совершил аварийную посадку в Баку, - сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".

23 декабря двухпалубный лайнер A380 запросил аварийную посадку в бакинском аэропорту, будучи в воздушном пространстве над территорией Грузии. Причиной аварийной посадки стал сработавший датчик задымления в грузовом отсеке самолета, - передает Sputnik Азербайджан.

Бакинский аэропорт является одним из немногих в мире, оснащенным необходимым оборудованием для обслуживания данного типа самолета и взлетно-посадочной полосой, которая может принять такое крупное воздушное судно. Это не первый случай, когда экипажи A380 запрашивают аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, говорится в сообщении пресс-службы AZAL.