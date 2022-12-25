Футбольный клуб "Сочи" возглавил Курбан Бердыев

25 дек. 13:56

Футбольный клуб "Сочи" сегодня объявил назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

"70-летний специалист приступит к своим обязанностям с нового года", - говорится в заявлении на сайте клуба, передает "Интерфакс".

С июня 2022 года Бердыев тренировал иранский "Трактор", одновременно являясь техническим директором клуба. До этого с августа 2021 года он возглавлял команду казахстанского "Кайрата".

Бердыев дважды приводил к чемпионству казанский "Рубин" (2008 и 2009 гг), а также брал с ним Кубок и Суперкубок России. В сезоне-2015/2016 он тренировал "Ростов" и стал с ним вице-чемпионом России. С "Кайратом" в 2021 году он завоевал бронзу чемпионата Казахстана и Кубок Казахстана.

Напомним, игры Российской премьер-лиги (РПЛ) текущего сезона возобновятся 5 марта.