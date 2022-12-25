В Тбилисском районе Кубани тушили торговый центр "Вега"

25 дек. 13:42

Сегодня утром в кубанской станице Тбилисская вспыхнул крупный торговый центр "Вега", огонь охватил 1 тыс кв м его площади.

Пожар в торговом центре начался около 8:15. Локализовать огонь удалось в 9:07.

"В настоящее время пожар на площади 1000 квадратных метров полностью ликвидирован силами ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Прокуратурой Тбилисского района организована проверка по факту произошедшего возгорания", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало замыкание электропроводки. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 63 спасателя и 18 единиц спецтехники, - рассказал начальник седьмого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУМЧС России по краю Евгений Щербина.