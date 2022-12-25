Карабахских армян насильно сгоняют на митинг

25 дек. 13:29

Сегодня в 14:00 армянские незаконные вооруженные формирования планируют провести митинг в Ханкенди, однако они не могут привлечь население к акции: проживающее там армянское население не проявляет интереса к бессмысленным акциям, поэтому сепаратистский режим во главе с Рубеном Варданяном призывает выходить на улицы сотрудников бюджетных организаций и их семьи.

Армянским незаконным военнослужащим в Карабахе, даже находящимся в отпуске, было приказано участвовать в митинге в гражданской одежде и вместе с членами семьи, также на митинг насильно вызывают всей семьей рядовых армян, проживающих в Карабахе, - передает Тренд.

Многих предупреждают, что участие в митинге обязательно. Основная цель – привлечь к акции как можно больше людей.

Также указания участвовать в митинге в гражданской одежде даны армянам, работающим в различных сферах.