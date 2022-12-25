В Севастополь прибыл поезд с семимиллионным пассажиром

25 дек. 13:14

Семимиллионный пассажир с декабря 2019 года, начала движения поездов в Крым, прибыл в Севастополь в поезде "Гранд Сервис Экспресс" из Санкт-Петербурга.

Семимиллионного путешественника, который отправился на полуостров Крым в поезде №07 Санкт-Петербург – Севастополь, определила программа бронирования и покупки билетов. Счастливый билет купила Светлана Бочарова из Санкт-Петербурга, которая приехала в Севастополь вместе с мужем Валерием и дочерями Ксенией и Полиной.

"Мы из Санкт-Петербурга, едем к друзьям в гости. В Севастополе мы не впервые, но еще больше хотим его узнать. Едем на две недели – на каникулы. Поездка была комфортной, поезд и вагоны очень понравились", - рассказали Светлана и Валерий Бочаровы, передает РИА Новости.

В Севастополе семимиллионного пассажира встретили представители компании "Гранд Сервис Экспресс" и управления туризма города. Перевозчик вручил юбилейному пассажиру памятный подарок, а также сертификат, который даст право ему и членам его семьи в течение года совершить бесплатную поездку в Крым и обратно.

Напомним, первый поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря 2019 года, он прибыл на конечную станцию 25 декабря 2019 года.