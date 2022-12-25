МВД Грузии задержало иностранца-убийцу (ВИДЕО)

25 дек. 12:58

Грузинские полицейские задержали гражданина иностранного государства, обвиняемого в умышленном убийстве двух человек, совершенном при отягчающих обстоятельствах, - сообщает МВД Грузии.

Как установило следствие, 19 декабря этого года в Тбилиси на почве финансового спора задержанный нанес смертельные ранения мужчине и женщине холодным оружием и тупым предметом, после чего, чтобы замести следы, обвиняемый закопал тела погибших недалеко от места происшествия и скрылся. Правоохранители вскоре установили личность лица, совершившего преступление, и задержали его в Тбилиси, - передает Sputnik Грузия.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от 16 до 20 лет или пожизненное тюремное заключение.