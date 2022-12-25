Азербайджан подписал план сотрудничества с ICESCO

25 дек. 12:43

Накануне в штаб-квартире Исламской всемирной организации по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO), расположенной в Рабате, был подписан "План действий по углублению сотрудничества между Азербайджаном и ICESCO", - сообщили в МИД Азербайджана.

В документе предусмотрено проведение совместных мероприятий в рамках глобальной инициативы Азербайджана "Мир во имя культуры", в партнерстве Альянс цивилизаций ООН и ICESCO. Также будет осуществлена поддержка проектов в рамках Программы молодых специалистов ICESCO, которые будут реализоваться в сфере сохранения и защиты памятников культурного наследия исламского мира, а также информационных технологий, - передает Sputnik Азербайджан.

Свои подписи под документом поставили: с азербайджанской стороны - чрезвычайный и полномочный АР страны в Королевстве Марокко Назим Самедов, со стороны ICESCO - генеральный директор организации Салим Аль-Малик.

После церемонии подписания Назим Самедов и Салим Аль-Малик, провели встречу, на которой обсудили сотрудничество ICESCO с Азербайджаном.