Верующие отмечают католическое Рождество

25 дек. 12:29

Церкви, использующие григорианский календарь, сегодня, 25 декабря, отмечают один из главных праздников христианства – Рождество Христово. Лидеры российских общин обратились с поздравлениями к верующим.

"Боже, в этом мире, где все нестабильно и непостоянно, помоги нам видеть постоянство в Тебе. Во время, когда нет поводов для радости, помоги радоваться в Тебе, все больше и больше понимая, что мы дети Твои, благодаря Рождеству Христову и Его жертве за нас. Мы недостойны этого, но через Христа Ты наделяешь нас этим сверхъестественным достоинством! Господь, пошли Своих ангелов к тем, кто потерял всякую надежду в эти дни. Даруй нам мудрости и силы самим быть этими ангелами. Помоги нам, Боже, видеть Твой Свет и являть Его среди людей. Утверди нас в Своем мире и покое! Светлого, благословенного и мирного Рождества Господа Иисуса Христа!" – говорится в рождественском послании архиепископа Евангелическо-лютеранской церкви России (ЕЛЦР) Владимира Проворова, передает РИА Новости.

Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский напомнил в обращении к верующим, что Господь был послан человечеству не для того, чтобы человечеством завладели боль и страх, но, как и две тысячи лет назад, он продолжает спасать, восстанавливать разрушенные отношения, примирять врагов и любить каждого человека.

"Более двух тысяч лет назад в непростые времена Господь даровал людям Спасителя. Рождение Иисуса Христа принесло в мир будущность и надежду. Сегодня мы с вами переживаем тоже непростой период – мы стали свидетелями исполнения Библейских пророчеств о последнем времени: мы видим, как восстает народ на народ и царство на царство, как болезни и моры накрывают царства и целые страны, как распространяется в мире порок и разврат. Потрясаются моральные и нравственные основы общества, но неизменным остается наш Господь Иисус Христос", – сказал епископ.

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, в ночь на 25 декабря его празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем.

Дата празднования католического Рождества была выбрана не случайно. Именно в этот день народы Европы, еще не знавшие христианства, отмечали День Солнца. Впоследствии церковь решила не нарушать старых традиций, а сделать так, чтобы праздник Рождества совпал с уже известным. Главным рождественским, как и новогодним, украшением является елка. В истории некоторых стран были периоды, когда отмечать Рождество категорически запрещалось. Так, мысль об отмене Рождества пришла в голову и государственным мужам Бостона: в этом американском городе вето на праздник было наложено более чем на 20 лет. Популярность праздника вернулась в эти края только после 1776 года.