Из грязи в Сюнике вызволили 36 грузовиков

25 дек. 12:16

Армянские спасатели вызволяли из грязевого плена в Сюникской области 36 грузовых автомашин, - сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Накануне в 13:57 в Сюникский областной центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на 12-м километре автодороги Агвани-Верин Хотанан в грязи застряли грузовые фуры, необходима помощь спасателей. На место выехал один боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного управления МЧС",- говорится в сообщении, передает Sputnik Армения.

Вызволить большегрузы из затора удалось лишь ночью, в 00:03 25 декабря – рассказали в МЧС страны.