Опрос: деятельность Пашиняна одобряет лишь треть жителей Армении

25 дек. 11:58

Деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна одобряют лишь чуть больше трети - 38% опрошенных жителей страны, не одобряют почти две трети, 57,8%, - следует из результатов исследования, проведенного компанией MPG – армянского представительства Gallup International Association.

Однозначно одобряют деятельность премьера лишь 23,2% жителей страны. 14,8% - скорее одобряют, 23,1% - скорее не одобряют, 34,7% - вообще не одобряют, - говорится в материалах опроса, размещенного на сайте компании, передает РИА Новости.

Деятельность парламента, согласно приведенным данным, однозначно и скорее одобряют 35,7% опрошенных, скорее или вообще не одобряют 57,9%, к деятельности правительства в целом благосклонно относятся 42%, негативно – 50,8% респондентов.

При этом, экономическую ситуацию в республике "очень хорошо" оценили лишь 3,4% респондентов, "хорошо" - 9,2%, "средне" - 53,9%, "плохо" - 13,6%, "очень плохо" - 19,2% опрошенных.