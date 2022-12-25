За минувшие сутки в России выявили 6,5 тыс новых случаев коронавируса

25 дек. 11:27

В России за минувшие сутки выявили 6 595 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 475, в Санкт-Петербурге - 973, в Подмосковье - 179. В Краснодарском крае - 42, в Ставропольском крае - 64, в Крыму - 28, в Дагестане - 11, в Кабардино-Балкарии - 16, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 6, в Северной Осетии - 2, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 764 292.

Госпитализированы за сутки 624 человека. Выздоровели 6 176 пациентов, за все время - 21 163 398.

Умерло за сутки 52 человека.