Запад не получит российской нефти по назначенным им ценам

25 дек. 11:10

Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек, сказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент Российской Федерации о том, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет", - сказал он, говоря о деталях российского ответа на введении потолка цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

В то же время Россия будет искать новых потребителей нефти, поскольку спрос на нее, по прогнозам агентств, будет расти. "Мы будем искать новые рынки, будем искать новую логистику, возможно, это будет дороже", - пояснил Силуанов, подчеркнув: "Принципиальная позиция в том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны - мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться", - заявил он.

Также Минфин РФ в 2023 году при нефти ниже $70 за баррель не будет пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), а при "совсем низкой" цене увеличит заимствования или использует средства ФНБ.

"Мы стараемся меньше зависеть от ценовых или иных каких-то факторов, влияющих на бюджетные доходы, поэтому мы заложили на следующий год цену в $70 за баррель. Если она будет ниже, у нас есть определенный запас устойчивости, поскольку при $70 за баррель мы определенный уровень доходов поступлений планируем отправить в Фонд национального благосостояния, чуть меньше триллиона рублей. Если цена будет ниже, соответственно, мы не будем пополнять Фонд национального благосостояния", - сказал он.

"Мы ведем политику, чтобы наши получатели, наши люди, учреждения, бизнес не чувствовали никаких колебаний либо цен, либо санкций. И эта политика и будет проводится в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны и юрлицам, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия, и готова в связи с этим на сокращение добычи, которое в начале следующего года может составить 5-7%.