В Тбилиси открывается Рождественская ярмарка

25 дек. 10:58

Сегодня в столице Грузии стартует Рождественская ярмарка, на которой будут представлены грузинские бренды и стартапы, она пройдет в Тбилисском многофункциональном арт-центре Fabrika.

"Вот и настала волшебная пора года, когда одинаково радуются и взрослые, и дети. Мы традиционно ждем вас на Рождественской ярмарке "Фабрики", где будет большой праздник", – обещают организаторы проекта, передает Sputnik Грузия.

На выставке-продаже будут изделия ручной работы, новогодние декорации и аксессуары, лакомства, напитки, подарки, сувениры и многое другое. Двери ярмарки будут открыты для посетителей с 12:00 до 19:30. Посещение свободное.