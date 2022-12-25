Казахстанцам посоветовали снова надеть маски

25 дек. 10:44

В Казахстане снова отмечается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, также в сутки регистрируется до 300 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из-за чего главный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова рекомендовала носить маски в общественных местах, чтобы избежать заражения.

В целом эпидситуация в республике стабильная, однако в 12 регионах страны - городах Астана, Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Кызылординской и Мангистауской области – распространение инфекции растет, - передает Sputnik Казахстан.

За последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 3%, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость респираторными инфекциями выросла на 20%, - отметила Есмагамбетова.