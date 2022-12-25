Ложью года в США стали обвинения в адрес Москвы в подрывах Nord Stream

25 дек. 10:28

Обвинения в адрес России в подрывах экспортных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" являются самой глупой ложью этого года в США, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Журналист представил "самые любимые примеры лжи за 2022 год", отметив, что вариантов "было много". "Но мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике", – сыронизировал Карлсон, передает РИА Новости.

Именно это "с совершенно серьезным лицом" заявляли американские СМИ, отметил он. "Нам остается только смеяться над этим, какие еще варианты?", - подчеркнул журналист, заявив, что подрывы "Северных потоков" являются "проделками администрации Джо Байдена", под которыми "они подписались".

Напомним, теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, а сроки их ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.