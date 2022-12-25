Жителей столичного региона ждут мороз и гололедица

25 дек. 10:02

Сегодня в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сильная гололедица и до минус 7 градусов, - сообщает сайт Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от минус 5 до минус 7 градусов. В ночь на понедельник в столице температура воздуха может опуститься до минус 11 градусов. В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах минус 5-10 градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.

Ветер слабый, переменных направлений, его скорость составит 2-7 м/с, атмосферное давление будет повышенным и составит около 755 мм ртутного столба.

Напомним, в Москве и Подмосковье из-за действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение действует до 21:00 25 декабря.