Уходящий год оказался удачным в сфере космических исследований

Год выдался насыщенным для тех, кто осваивал космос. Китай завершил строительство основной части своей орбитальной космической станции, на МКС появился первый европейский командир-женщина, а НАСА совершило первый запуск в рамках своей долгосрочной программы по возвращению человека на Луну.

CGTN отмечает, что запущенный в июне китайский космический корабль ”Шэньчжоу-14”, возможно, войдет в историю китайской пилотируемой космической программы, как самая интенсивная миссия. Команда тайконавтов, оператор Лю Ян и системный оператор Цай Сюйчжэ во главе с командиром Чэнь Дуном выполнила три выхода в открытый космос для подключения лабораторного модуля ”Вэньтянь” к китайской орбитальной станции ”Тяньгун”. Лаборатория, последний компонент основной части ”Тяньгуна”, позволит тайконавтам, а также международным партнерам проводить длительные эксперименты в условиях невесомости и космического вакуума.

В ноябре произошла торжественная смена команды: экипаж ”Шэньчжоу-14” поприветствовал своих сменщиков, то есть на космической станции одновременно разместилось шесть человек. Команда ”Шэньчжоу-14” вернулась на Землю в начале декабря. В беседе с CGTN главный разработчик системы жизнеобеспечения астронавтов космической пилотируемой программы Китая Хуан Вейфен рассказала: ”Три тайконавта замечательно себя проявили во время миссии, продемонстрировав незаурядные умственные и физические качества. Я считаю, что вся команда стала отличным примером для подражания. Оказавшись на борту космической станции, они очень хорошо и быстро приспособились к новой среде и превосходно справились со своим заданием”.

Европейские астронавты тоже расширяли границы: итальянка Саманта Кристофоретти стала первой европейкой, которая руководила Международной космической станцией и первым астронавтом Европейского космического агентства, вышедшим в открытый космос в новейшей версии российского скафандра ”Орлан”. Она привлекла внимание всего Китая, когда опубликовала строки китайского поэта IV века Вана Сичжи: ”Вглядываясь в небо, я вижу безмерность космоса, склоняя голову, я взираю на многообразие мира. Мой взор витает, сердце вдруг охватывает всё вокруг, и радость чувств достигает своего пика. Это и есть настоящее счастье”. Кристофоретти была отмечена за знание китайского языка. Итальянка говорит на десятках языков и ранее принимала участие в совместной тренировочной миссии ЕКА и пилотируемой космической программы Китая. Астронавт рассказала, почему выбрала именно это стихотворение: ”Дело в том, что у меня есть очень хороший друг, итальянец, который живет в Китае уже 30 лет, китаевед, отлично разбирающийся в китайской литературе. Он мне показал эти строки, и они мне понравились. Так что, к сожалению, не я сама их выбрала, зато я выбрала умного друга”.

НАСА тоже было занято в 2022 году. После нескольких задержек американское космическое агентство успешно запустило капсулу ”Орион”, что стало первым большим шагом в рамках осуществления программы ”Артемида” по возвращению человека на Луну. Запуск также рассматривается как и прогресс на пути к пилотируемой миссии на Марс, а по словам главного научного сотрудника Программы исследования человека НАСА, ряд экспериментов, которые были проведены во время полета Artemis 1, похожи на то, что можно прочитать в научно-фантастической литературе. ”Когда мы говорим о полете на Марс, мы понимаем, что там нужно каким-то образом выращивать урожай, как показывают в фильмах и как мы то делаем на космической станции, - говорит ученый. - Мы хотим понять, каким образом радиация подействует на семена, которые мы, возможно, отправим на Марс”.

2023 год тоже обещает быть интригующим для космических исследований. Американская компания Space X собирается организовать первый коммерческий выход в открытый космос в марте, а Китай надеется, что его орбитальный телескоп ”Сюньтянь” будет завершен к концу года.