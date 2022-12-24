24 дек. 21:45

В Грузии появилась еще одна охраняемая территория – охраняемый ландшафт Мачахела, который находится в Хелвачаурском районе (Аджария) на западе страны, передает телекомпания «Имеди».

«Общая площадь ландшафта составляет 4 294 гектара земли. Охраняемый ландшафт поможет сохранить традиционные виды сельскохозяйственной деятельности, осуществить туристические активности, что положительно отразится на социально-экономическом положении населения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что процесс создания новой охраняемой территории проходил при сотрудничестве правительства Аджарии, Хелвачаурского муниципалитета, местного населения ущелья Мачахела, министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, а также Программы развития ООН (UNDP).