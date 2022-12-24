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Авербух назвал главного героя чемпионата России

Авербух назвал главного героя чемпионата России

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева – настоящий герой чемпионата России в Красноярске. Соответствующее мнение высказал серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух.

"Мне понравились все девчонки, они большие молодцы. Не совсем чисто откаталась Акатьева, но все равно два четверных прыжка были сделаны, Туктамышева откатала блестяще, конечно, ее медаль - яркое событие", - приводит слова собеседника ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ходе первенства Туктамышева стала третьей. На первом месте Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева.

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