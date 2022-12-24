Новак: мир изменил свое отношение к зеленой повестке

24 дек. 23:05

Мир изменил свое отношение к зеленой повестке, заявил вице-премьер России Александр Новак, пояснив, что позиция стала более взвешенной, а сам энергопереход будет более плавным.

«Действительно, мы видим, что изменился подход к зеленой повестке. Если раньше ее рьяные сторонники говорили, что нужно в кратчайшие сроки запретить работу угольных электростанций, инвестирование в нефтегазовые проекты, то теперь позиция стала более взвешенной», - сказал он в интервью ТАСС.

Новак отметил, что доля возобновляемых источников энергии будет расти, «как в свое время уголь стал замещать нефть, а ее – газ».