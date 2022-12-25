В Тбилиси оптимизируют газоснабжение

25 дек. 2:05

Газораспределительная компания Tbilisi Energy потратит 174,4 млн лари в течение пяти лет на реализацию разных проектов, направленных на улучшение газоснабжения в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC).

"В рамках согласованного инвестиционного плана, в целях ремонта газораспределительной сети и улучшения газоснабжения в Тбилиси Tbilisi Energy осуществит реконструкцию сети и различные работы", - сообщает "Sputnik Грузия".

Уточняется, что также компанией будут реализованы несетевые инвестиционные проекты, направленные на повышение качества обслуживания.