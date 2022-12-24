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Новак: энергоресурсы России невозможно отрезать от рынка

Новак: энергоресурсы России невозможно отрезать от рынка

Доля углеводородов и угля в мировом энергобалансе сейчас занимает примерно 82%, сообщил вице-премьер России Александр Новак, отметив, что в дальнейшем они будут играть доминирующую роль как минимум в ближайшие десятилетия.

"Что касается углеводородов и угля, то сейчас их доля в мировом энергобалансе примерно 82%. И она в любом случае останется доминирующей в течение как минимум ближайших десятилетий", - цитирует собеседника ТАСС.

Российские энергоресурсы невозможно заместить и отрезать от рынка, мир не сможет без них существовать, подчеркнул Новак.

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