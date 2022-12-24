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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития страны.

Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил Ппрезидента Кыргызстана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружеских и братских отношений стран, а также отмечен вклад официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан и государственного визита президента Азербайджана в Кыргызстан в этом году в расширение связей.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.

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