Президент Кыргызстана Садыр Жапаров позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и поздравил с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития страны.
Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил Ппрезидента Кыргызстана за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружеских и братских отношений стран, а также отмечен вклад официального визита президента Кыргызстана в Азербайджан и государственного визита президента Азербайджана в Кыргызстан в этом году в расширение связей.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.