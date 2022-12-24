Баран вырвался из багажной зоны аэропорта в Махачкале

24 дек. 19:58

Очевидцы сняли на видео, как в аэропорту Махачкалы из багажной зоны выбежал баран и отправился к стойкам регистрации рейса Махачкала-Санкт-Петербург авиакомпании «Победа».

Стало известно, что животное забежало в аэропорт с улицы, со стороны парковки, куда зашли несколько баранов. Их начали разгонять, и одно из них оказалось в здании. В результате погони баран оказался на багажной ленте, пишет Telegram-канал Baza.

Уточняется, что сотрудникам аэропорта удалось поймать барана. Позднее он был отправлен на пастбище.