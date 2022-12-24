В Баку открылась выставка Арифа Азиза

24 дек. 19:45

В Музее современного искусства в Баку открылась выставка "Bəyaz" (Белый) народного художника, действительного члена Всемирной Академии художеств, кавалера ордена "Шохрат", профессора Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Арифа Азиза. Выставка приурочена к 80-летию мастера.

На экспозиции представлены работы, созданные в уникальной технике, сочетающей традиционные национальные орнаменты и сюжеты, собранные во время путешествий в страны Европы, Азии и Африки.

Открытие выставки посетили общественные деятели, представители творческой интеллигенции и молодежи.