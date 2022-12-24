Кабардино-Балкария отказалась от фейерверков на новый год

24 дек. 19:25

Кабардино-Балкарии отменили новогодние фейерверки, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.

"В этом году решено отказаться от новогодних фейерверков, которые традиционного проводятся муниципалитетами", - говорится в сообщении.

По словам главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, с учетом складывающейся обстановки принято решение в Кабардино-Балкарии не проводить массовых праздничных мероприятий. Это не относится к детским новогодним утренникам в учреждениях образования и рождественским мероприятиям.