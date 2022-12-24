Дагестан нарастил сбор овощей

24 дек. 19:08

Аграрии в Дагестане по итогам 2022 года на 37% увеличили площади под производство овощей, было собрано около 1,5 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Мухтарбий Аджеков.

«Одним из ключевых направлений является овощеводство. Минсельхозом России перед республикой поставлена задача по наращиванию объема производства овощей. В рамках исполнения данной задачи проведена работа по изменению структуры площадей», - сообщил он.

«При сохранении общей площади под овощами на уровне 41 тыс. га, обеспечено существенное увеличение площади в товарном секторе. Площадь под овощами в данном секторе увеличена на 37% и составила 1,8 тыс. га. По предварительным данным, в республике с площади около 41 тыс. га убрано почти 1,5 млн тонн овощей», - приводит слова собеседника ТАСС.