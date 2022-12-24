Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию на Лачинской дороге

24 дек. 18:55

События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную антиазербайджанскую истерику, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с группой представителей интеллигенции из Западного Азербайджана.

По его словам, в этом велика роль не только Армении, но, возможно и ее зарубежных покровителей. «Эти государства вновь развернули клеветническую кампанию против Азербайджана, и сегодня, когда мы здесь встречаемся, в ООН против нас готовится очередная провокация», - констатировал Ильхам Алиев.

В то же время азербайджанский лидер подчеркнул, что они «ничего не могут добиться, хотя пытаются уже столько дней». «На следующей неделе они будут стараться изо всех сил», - предупредил он.

Напомним, что вторую неделю на Лачинской дорогое, недалеко от Шуши, продолжается акция представителей азербайджанских экологических НПО, протестующих против незаконной добычи полезных ископаемых в зоне временного размещения Российского миротворческого контингента (РМК).