"Девичья башня": легенда, воплощенная в танце

Девичья башня - древняя крепостная постройка в Ичери шехер (Старый город) – один из важнейших элементов приморского "фасада" Баку. Высота восьмиярусной башни - 28 метров на севере и 31 метр на юге, а толщина стен - 5 метров. В 1964 году величественный историко-архитектурный памятник стал музеем, в 2000-м Девичья башня была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2019-м пополнила Список исламского наследия ИСЕСКО.

О Девичьей башне сложены легенды. Как гласит одна из них, шах решил выдать дочь за нелюбимого ею человека. Пытаясь отговорить отца, девушка попросила возвести башню и подождать, пока строительство закончится. Однако и после его завершения решение шаха не изменилось - тогда девушка поднялась на башню и бросилась в море.

Известен и другой вариант этой легенды: после того как девушка бросилась в море, возлюбленный отомстил за нее, убив шаха. Вскоре он узнал, что русалки спасли девушку, а через какое-то время влюбленным удалось найти друг друга. Легенда свидетельствует и о том, что Каспийское море находилось у самого подножия Девичьей башни.

В 1923 году азербайджанский драматург Джафар Джабарлы написал поэму под названием "Девичья башня". В следующем году на экраны вышел первый фильм, снятый в Азербайджане, он был основан на сюжете легенды. Символ Баку воспет в поэтических произведениях Расула Рзы и Мансура Векилова, хорошо известна картина "Девичья башня" Тогрула Нариманбекова.

Девичьей башне посвящен и одноименный балет, либретто и музыку которого написал Афрасияб Бадалбейли, а хореографию создала Гамар Алмасзаде. Это не только первый азербайджанский балет, но и первый балет на мусульманском Востоке. Премьера состоялась в Азербайджанском государственном театре оперы и балета 18 апреля 1940 года. Главные партии исполнили Гамар Алмасзаде, Анатолий Урванцев и Константин Баташев. Спектакль имел большой успех, прочно вошел в репертуар театра, а позднее появлялись новые его версии. В мае 1959 года в рамках Декады азербайджанской литературы и искусства "Девичью башню" показали на сцене Большого театра в Москве.

В музыке балета классическая европейская традиция сочетается с образно-интонационным строем азербайджанского фольклора. По словам Бадалбейли, он ставил перед собой "задачу написать музыкально-хореографический роман, пересказывающий средствами современного нам музыкального языка бессмертную народную легенду о борьбе против тирана, о борьбе за свободу и счастье". В состав оркестра он ввел азербайджанские народные инструменты, такие как тар, зурна, даф, и их звучание особо "подсвечивает" национальный колорит музыки.

Узеир Гаджибеков, высоко ценивший творчество Бадалбейли, говорил, что он "еще в годы учебы стремился не только овладеть техникой музыкального письма, но и глубоко изучать творчество народа, плодотворно учиться у него". Как отмечал основоположник азербайджанского профессионального музыкального искусства, в "Девичьей башне" автор "свободно развил композиторскую мысль и в то же время любовно и бережно использовал красоты народных мелодий".

Постановка Алмасзаде создана по канонам балетных традиций - в ней есть сольные вариации, ансамблевые и кордебалетные номера, дивертисмент. Своеобразие им придают привнесенные хореографом элементы азербайджанских народных танцев.

Примечательно, что союз Бадалбейли и Алмасзаде был не только творческим, но и семейным. Афрасияб Бадалбейли родился в семье общественного деятеля, просветителя, педагога Бадалбека Бадалбейли. Музыкой занимался с детства, окончил факультет восточных языков Азербайджанского государственного университета. Сочинял музыку к спектаклям Азербайджанского драматического театра, где также заведовал музыкальной частью, дирижировал спектаклями в Азербайджанском театре оперы и балета. Гамар Алмасзаде начала заниматься балетом в шесть лет, а в пятнадцать уже выступала на сцене Азербайджанского театра оперы и балета. Поженились они в 1931 году и вскоре вместе отправились в Москву. В 1932-1933 годах Алмасзаде занималась в хореографическом училище при Большом театре, а Бадалбейли учился дирижированию в Московской консерватории. Затем супруги продолжили обучение в Ленинграде - Бадалбейли как композитор, а Алмасзаде - в хореографическом училище в классе выдающегося педагога Марии Романовой (матери Галины Улановой). Время, проведенное в Ленинграде, - "самая светлая пора в моей жизни", говорила балерина. "Я окунулась в настоящее искусство и поняла, что балет - это моя судьба, за которую я благодарна богу", - также отмечала она.

Вернувшись в Азербайджан, Бадалбейли и Алмасзаде задумались о создании классического балета. Первой совместной работой стал одноактный балет-сказка "Тарлан", поставленный в 1938 году для учащихся Бакинского хореографического училища, а затем появилась прославившая их "Девичья башня". Вскоре после премьеры супруги расстались, но их связь с театром оперы и балета не прерывалась. До конца жизни Бадалбейли был его главным дирижером. Он известен и как создатель двух опер, симфонических и камерных произведений, а также музыковедческих работ ("Беседа о музыке", "Толковый монографический музыкальный словарь"). Алмасзаде была солисткой, а затем главным балетмейстером театра оперы и балета. Много лет преподавала в Бакинском хореографическом училище, позже стала его директором, являлась создательницей и художественным руководителем ансамбля песни и танца при Азербайджанской государственной филармонии.