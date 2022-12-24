Увидела свет 123-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

24 дек. 18:05

Вышла в свет 123-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»: материалы многотомника охватывают октябрь-ноябрь 2022 года.

В этот период Азербайджан был представлен на высоком уровне на ряде саммитов. В частности в октябре президент Ильхам Алиев посетил Казахстан для участия в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и встрече глав государств СНГ. В ноябре в рамках своего визита в Алжир он принял участие в качестве почетного гостя в 31-м саммите Лиги арабских государств. В новую книгу включены информации об этих визитах и тексты выступлений главы государства на этих мероприятиях.

Также в книге отражено участие Ильхама Алиева в состоявшемся в Самарканде IX саммите Организации тюркских государств еще раз характеризует политическую и экономическую позицию нашей страны в тюркском мире. Заявление Президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что «Мы поддерживаем Азербайджан в его справедливой борьбе, а также поисках мира».

Выступая на IX саммите, Ильхам Алиев отметил, что укрепление отношений со странами-членами Организации тюркских государств во всех областях является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Кроме того, в книгу книгу вошли текст выступления главы нашего государства на IX саммите, а также информация о проведенных в Узбекистане встречах и мероприятиях, в которых он участвовал.

Также в 123-й книге многотомника опубликованы материалы о рабочем визите президента Азербайджана в Грузию и текст его совместного с премьер-министром Ираклием Гарибашвили заявления для прессы. В ноябре Ильхам Алиев также посетил с визитом Албанию и Сербию, провел встречи на высоком уровне и выступил с заявлениями для прессы вместе с руководителями этих стран.

В книгу также включены материалы об официальном визите Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, его участии в церемонии открытия Зангиланского международного аэропорта, первого этапа комплекса умного сельского хозяйства «Агропарк Dost», а также в церемониях закладки фундамента станции Гумлаг, расположенной на участке железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, проходящей через Джебраильский район, «Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства», комплекса «Умный питомник» и «Лес дружбы», а также тексты его выступлений и заявлений для прессы.

Помимо этого, в книгу вошел текст выступления Ильхама Алиева на мероприятии, посвященном 30-летию со дня основания партии «Ени Азербайджан».

В издании можно ознакомиться с текстами посланий главы азербайджанского государства к участникам Второй Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» - «Rebuild Karabakh» и 27-й Азербайджанской международной строительной выставки, участникам XIII Съезда писателей Азербайджана, Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему «Безопасность и сотрудничество: роль политических партий», состоявшейся в Баку.