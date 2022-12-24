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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передав ему поздравления по случаю дня его рождения. Лидер Узбекистана пожелал коллеге успехов в деятельности на благо народа и крепкого здоровья.

Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил президента Узбекистана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений, особо отмечена роль в укреплении связей взаимных визитов высокого уровня.

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