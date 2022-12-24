Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил Ильхаму Алиеву

24 дек. 17:13

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, передав ему поздравления по случаю дня его рождения. Лидер Узбекистана пожелал коллеге успехов в деятельности на благо народа и крепкого здоровья.

Ильхам Алиев, в свою очередь, поблагодарил президента Узбекистана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто успешное развитие двусторонних дружественных и братских отношений, особо отмечена роль в укреплении связей взаимных визитов высокого уровня.