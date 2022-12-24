На курорте «Эльбрус» заработал ярмарочный комплекс

24 дек. 17:05

На курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии открылся благоустроенный ярмарочный комплекс с торговыми павильонами и сценой. Здесь будет представлена продукция местных предпринимателей, ранее работавших на старом рынке.

«На „Эльбрусе“ открылась новая ярмарочная площадь с торговыми павильонами и объектами для сервиса и развлечений. Здесь продолжат свою деятельность предприниматели, ранее работавшие на старом рынке, состояние которого не соответствовало современным стандартам торговли», - сообщает пресс-служба АО «Кавказ.РФ».

Площадь нового рынка составляет 4,5 тыс квх м – это более чем в восемь раз превышает площадь прежнего, располагавшегося в зоне выката на Поляне Азау.