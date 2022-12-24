Глава мусульман Ставрополья посетил районы края

24 дек. 16:39

С мусульманской общиной станицы Георгиевской Кочубеевского округа встретился муфтий Ставропольского края Мухаммад-хаджи Рахимов.

Он прочитал пятничную проповедь, в которой основной акцент был сделан на важности поднятия уровня религиозного знания. Затем последовал рассказ о текущей деятельности и актуальных задачах Духовного управления мусульман региона. А жители станицы поделились с духовным лидером своими мыслями и чаяниями.

«Вы всегда можете обратиться в Духовное управление мусульман за консультацией и советом, и мы вам обязательно поможем», - сказал Мухаммад-хаджи Рахимов.