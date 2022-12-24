Пять человек погибли в ДТП в Алматинской области

24 дек. 16:08

В Алматинской области при столкновении трех авто пять человек погибли и трое травмированы, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

Уточняется, что в Жамбылском районе произошло столкновение автомашин Toyota Camry, Daewoo Nexia и Daf Trucks N. «Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 345 часть 4 Уголовного кодекса (Нарушение лицом, управляющим автомобилем ПДД или эксплуатация ТС, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)», - приводит сообщение Sputnik Казахстан.

Уточнятся, что правоохранители региона выражают искреннее соболезнование родным и близким погибших.